Названы самые популярные игры-таймкиллеры у вологжан

В 2024 году больше всего времени вологжане тратят на игры, связанные с дедукцией и эрудицией, что в 2 раза больше, чем в среднем на разные игры. Следующие в рейтинге — настольные игры и кроссворды. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время.

К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию и игры с числами, к примеру, судоку. Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

Женщины в Вологде играют больше мужчин (56%). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (57%) и играх с числами (51%), а вологодские мужчины превосходят числом в шахматах (на 66% больше), стратегиях (56%) и викторинах (55%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 7% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

В Вологде больше всего времени в играх проводят пользователи в возрасте 36-45 лет, на втором месте — 46-55 лет, а на третьем — 26-35 лет. На шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит вологодская молодежь в возрасте 26-35 лет, на втором месте пользователи среднего возраста от 36 до 45 лет.

В Северо-Западном федеральном округе вслед за Санкт-Петербургом больше всего времени на игры тратят в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде и Калининграде. Дольше всего в шахматы и «угадайки» играют в Архангельске, а в стратегии — в Великом Новгороде.