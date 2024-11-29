Сергей Жестянников объяснил принятие закона об ограничении продажи алкоголя

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников объяснил принятие закона об ограничении продаж алкогольной продукции на территории региона. Как ранее сообщал NewsVo, закон был принят накануне на сессии регионального парламента.

Согласно закону, с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазине с 12 до 14 часов. В субботу, воскресенье, а также в Новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8 до 23 часов.

Ресторанам разрешено продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12 до 14 часов. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8 до 23 часов.

При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8 часов до 23 часов при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе.

Ограничения вводятся с 1 марта 2025 года.