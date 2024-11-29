Сергей Жестянников объяснил принятие закона об ограничении продажи алкоголя

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников объяснил принятие закона об ограничении продаж алкогольной продукции на территории региона. Как ранее сообщал NewsVo, закон был принят накануне на сессии регионального парламента.
Согласно закону, с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазине с 12 до 14 часов. В субботу, воскресенье, а также в Новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8 до 23 часов.
Ресторанам разрешено продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет осуществляться с понедельника по пятницу с 12 до 14 часов. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8 до 23 часов.
При этом бары и кафе смогут продавать алкоголь с 8 часов до 23 часов при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе.
Ограничения вводятся с 1 марта 2025 года.
«Принимая закон, мы заботимся о будущем региона и страны. Другие субъекты за нами активно наблюдают, мы в числе первых решились на столь серьезные меры. Акцентирую внимание: речь не идет о запрете. Доводы, которые приводят оппоненты, касаемо продажи суррогата и очередей, несостоятельны в сегодняшней ситуации. Вокруг множество магазинов, в которых можно будет приобрести алкоголь, но в специально отведенные часы. Одновременно из многоквартирных домов убираем «наливайки», чтобы наши дети не фокусировали на них внимание. Однозначно, в перспективе сегодняшнее решение сбережет немало жизней вологжан», - уверен председатель Законодательного собрания Сергей Жестянников.