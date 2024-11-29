Юные вологодские гимнастки одержали победу на всероссийских соревнованиях

В Орле с 26 по 30 ноября проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Феникс». В одноименном дворце спорта собрались более 1000 спортсменов из 20 регионов России, чтобы показать свое мастерство в гибкости, пластичности и высоте прыжка.

Юные гимнастки спортивной школы «Юность» под руководством тренера Ольги Скрипник стали победительницами по программе I разряда в возрастной группе юность-kids.

В составе вологодской команды выступали Ульяна Арапова, Серафима Белкова, Арина Курилова, Ксения Поздеева, Алина Степина и София Чивилева.