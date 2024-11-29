Георгию Филимонову не понравился доклад своего заместителя по культуре

Губернатору Вологодской области Георгию Филимонову не понравился доклад своего заместителя Владимира Осиповского, курирующего направления культуры и туризма. Также губернатор заметил, что на поставленные вопросы Осиповский отвечал невпопад, - сообщает портал GorodVo. С докладом Владимир Осиповский выступил накануне на оперативном совещании в правительстве региона.

«Ставлю задачу – вы отвечаете невпопад. То ли сознательный саботаж, в чём я разберусь, то ли по-другому не умеете. Пожалуйста, пересоберите свой доклад и отчитайтесь заново на следующем совещании. Чем вы там занимаетесь? Зачем нам тогда нужно министерство культуры?» — обратился к Осиповскому глава региона.

Критике также подверглась работа главы Великоустюгского округа Ивана Абрамова. Георгий Филимонов заметил, что тот «немного расслабился и успокоился на своей должности».