Георгию Филимонову не понравился доклад своего заместителя по культуре

[ Общество ]

Губернатору Вологодской области Георгию Филимонову не понравился доклад своего заместителя Владимира Осиповского, курирующего направления культуры и туризма. Также губернатор заметил, что на поставленные вопросы Осиповский отвечал невпопад, - сообщает портал GorodVo. С докладом Владимир Осиповский выступил накануне на оперативном совещании в правительстве региона.    

«Ставлю задачу – вы отвечаете невпопад. То ли сознательный саботаж, в чём я разберусь, то ли по-другому не умеете. Пожалуйста, пересоберите свой доклад и отчитайтесь заново на следующем совещании. Чем вы там занимаетесь? Зачем нам тогда нужно министерство культуры?» — обратился к Осиповскому глава региона.

Критике также подверглась работа главы Великоустюгского округа Ивана Абрамова. Георгий Филимонов заметил, что тот «немного расслабился и успокоился на своей должности».

 «Нам нужны люди рабочие, кто не говорит, а делает», — завил Филимонов.

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критика Георгий Филимонов совещание
 

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