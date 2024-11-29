В Вологде вынесли приговор избившему полицейских мотоциклисту

20-летний уроженец Кириллова гонял по улице Пионерской в Лосте на своем мотоцикле "Хонда" без номеров.

Парня попытались остановить гаишники, но он не послушался. Когда полицейские все же задержали нарушителя, тот полез в драку и ударил правоохранителя в грудь, обозвав его последними словами.

Позднее молодой человек извинился и заявил, что раскаивается.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что на мотоциклиста завели уголовное дело за применение насилия к представителю власти и публичное оскорбление последнего.

Нарушителя приговорили к году лишения свободы условно.