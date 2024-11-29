«Россияне не должны зарабатывать много»: Хазин назвал истинный смысл провокации с девальвацией рубля

В России произошла очередная девальвация рубля. Как это часто бывает, теперь все ищут кто виноват, и спрашивают что делать. Свое видение ситуации обрисовал известный российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, данная девальвация специально направлена на то, чтобы прекратить рост зарплат в России, и таким образом замедлить выросший уровень благосостояния наших людей. Возросшие социальные пособия, роста российской экономики, все это привело за последние пару лет к тому, что реальные доходы россиян стали расти. Поэтому по требованию транснациональных финансовых «воротил», было решено этот процесс прекратить.

Ситуация стала выходить из-под контроля после того, как банки повысили ставки по депозитам, которые стали компенсировать населению реальную инфляцию, поэтому стало понятно, что обязательно будет какая-то провокация. Еще когда доллар был по 89 руб., Хазин предупреждал, что скорее всего все это закончится двумя способами. Либо будут какие-то ограничения на выдачу вкладов, либо будет новая девальвация, в результате которой американская валюта в России будет стоить 120-130 руб. Как мы видим ситуация пошла по второму варианту.

Экономист отметил сложность делать прогнозы в данный момент, когда многое зависит в мире от геополитики. Возможно пик кризиса придется на весну следующего года, когда обновятся экономические данные по экономике США, и на поверхность всплывут приписки администрации Байдена, и мир поймет, что никакого экономического роста в Америке все это время не было. Именно тогда может начать слабеть доллар. А пока в США идет ралли по факту победы Трампа. Будущая администрация пытается максимально привлечь в страну инвестиции.