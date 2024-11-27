Космический «Chery Tiggo 4» уже в продаже.

Долгожданная новинка российского рынка, глубоко обновленный компактный городской кроссовер Chery Tiggo 4, уже появился у официального дилера г. Вологды - Чери Центр Дакар Северная.

Для изучения новинки мы отправились в данный дилерский центр, под видом тайного покупателя и расскажем вам о первых впечатлениях, которые производит данный автомобиль.

Внешне Tiggo 4 стал во многом идентичен «старшей» модели — Tiggo 7 Pro Max, — получив совершенно новую оптику, стильный «переход» на задней стойке кузова, имитирующий продолжение линии остекления. Кроме того, автомобиль стал доступен в новых цветах кузова.

Передняя и задняя оптика во всех версиях светодиодная. В передней части массивная крупноячеистая радиаторная решётка. Задние фонари соединены светодиодной линией. На пятой двери есть спойлер. По низу дверей и на арках чёрные молдинги, двери Chery Tiggo 4 закрывают внутреннюю часть порогов. В топовой комплектации у кроссовера на крыше есть рейлинги. Колёсные диски 17 или 18 в зависимости от комплектации.

Во всех комплектациях сиденья отделаны искусственной кожей, в двух начальных версиях отделка салона чёрная, в топовой отделка комбинированная (чёрный плюс белый). Руль с кнопками и подогревом, отделан искусственной кожей, регулируется в двух плоскостях. Подогрев передних сидений доступен во всех комплектациях, подогрев задних сидений ставят начиная со второй комплектации.

Щиток приборов и мультимедийная система, во всех комплектациях, выполнены как единый сдвоенный экран. Двигатель во всех комплектациях у Tiggo 4 запускается кнопкой. Блок управления кондиционером и другими опциями сенсорный, в базовой версии кондиционер, в остальных комплектациях 2-зонный климат контроль.

Из благ цивилизации пассажирам второго ряда доступно три подголовка, подлокотник, центральные воздуховоды, электростеклоподъёмники, разъём для зарядки, в некоторых версиях есть подогрев. Спинки второго ряда при необходимости можно сложить в пропорции 60/40. Помимо всего прочего, новый Chery Tiggo 4 получил полноценную оцинковку кузова.

В оснащение Tiggo 4 могут входить семь подушек безопасности , системы электронной стабилизации и курсовой устойчивости, датчики давления в шинах, датчики парковки, камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, датчик света и дождя, предупреждение о смене полосы, адаптивный круиз, система предупреждения о фронтальном столкновении, система экстренного торможения, система адаптивного освещения, тёплые опции (подогрев зеркал, сидений, руля, форсунок омывателей, ветрового стекла, беспроводная зарядка, мультимедийная система.

Сколько же стоит Tiggo 4? Цены без учёта возможных скидок начинаются с отметки в 1 990 000 руб.

В заключение хотелось бы сказать, что данный кроссовер получился по истине неплох за свои деньги. В этом вы можете убедиться, приехав в дилерский центр Чери Центр Дакар Северная на тест-драйв.

Чери Центр Дакар Северная, официальный дилер CHERY

г. Вологда, ул. Северная 25Б

+7(8172) 507-730

https://chery-vologda.ru/

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