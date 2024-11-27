Проекты трех вологодских предприятий получили статус приоритетных

Три вологодских компании представили проекты в сфере машиностроения и металлообработки на городской инвестиционный совет. Все они получили статус приоритетных.

«Так, поддержку получил проект Вологодского завода металлоконструкций с объемом инвестиций более 100 млн рублей. В рамках импортозамещения там начнут производить винтовые сваи промышленного значения. Для их выпуска закуплены станки и оборудование, уже в 2025 году будет выпущено более 3 тысяч тонн свай», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также был рассмотрен проект компании «Вологодские машины» по производству полуприцеп-цистерн и прицеп-цистерн на сумму почти 700 млн рублей. В год смогут выпускать свыше 700 единиц такой техники. Продукция предприятия включена в реестр Минпромторга, это дает возможность участвовать в госзакупках.

Третий проект – от компании «Севергазпром» по производству газовых котлов конденсационного типа с объемом инвестиций порядка 200 млн рублей. В год будут производить 300 котлов.

«Мы детально рассмотрели крупные проекты бизнеса по развитию машиностроения и металлообработки в рамках импортозамещения. Предприятия развиваются и расширяют свое производство. Новый статус проектов позволит инвесторам получить преференции для реализации, городу - новые рабочие места и бюджетные отчисления. Часть проектов, которые являются наиболее капиталоемкими, могут претендовать на присвоение статуса масштабных инвестпроектов. Направим их на инвестсовет при губернаторе для получения еще более весомой господдержки», – пояснил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В настоящее время в Вологде реализуются 49 инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 27 млрд рублей.