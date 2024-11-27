Свинина под запретом. В рацион школьников в Норильске вмешалась религия

В питании школьников города Норильск произошли серьезные изменения. Из школьного рациона пропала свинина. Поставщик школьного питания, компания «ПроСервис Таймыр» обосновала свое решение довольно весьма необычно …

Поскольку школьное питание разработано таким образом, что на 70% покрывает потребности детей в полезных веществах, то нет ничего страшного, что оставшиеся 30% недостающих веществ обеспечат домашние блюда. Поэтому свинину дети могут спокойно покушать дома.

Поэтому свинину было принято заменить говядиной, поскольку в ней содержится больше белка, так необходимого для роста молодого организма.

И третья причина, по которой «ПроСервис Таймыр» исключил свинину из школьного рациона, это религиозные традиции. Поскольку в школу ходят дети различных национальностей, то некоторым из них есть свинину запрещено их религией. Поэтому, чтобы уважать традиции мусульман, было принято такое решение.

Это не первый подобный случай в России. Ранее «Высший совет осетин» потребовал исключить из продажи осетинские пироги компании «Дары Осетии» из Санкт-Петербурга, начинка которых состояла из курицы и свинины. По мнению данной организации осетинские пироги никогда не изготавливались со свининой или курицей.

Хорошо, что питание школьников в Норильске будет максимально сбалансированным, но стоит отметить, что и свинина имеет свои полезные свойства. Почему у детей других национальностей не должно быть выбора? Разве это преступление?