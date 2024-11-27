Назван официальный диагноз ухудшения здоровья Шулепова

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов переведен из Вологодской областной больницы в больницу для осужденных, более известную в народе, как «десятка». Как указано на его странице в соцсетях, официальный диагноз – микроинсульт.

Накануне вечером, напомним, экс-глава Вологды в экстренном порядке был доставлен из следственного изолятора в областную больницу.

«В каком состоянии Евгений Борисович, каковы последствия инсульта, как он себя чувствует, - никто из родственников не знает, данных не дают. Какое лечение ему назначено - не известно. Есть ли у него необходимые лекарственные препараты - не известно. Будет ли проведено комплексное медицинское обследование - не известно», - рассказали представители Шулепова на его странице.

По их словам, экс-глава Вологды должен принимать целый спектр препаратов в строгой дозировке и по определенной схеме. Также в сообщении указывается, что во время перевозки конвой плотно закрыл Шулепова для обзора, чтобы никто из родных не смог его увидеть.

Как сообщают Telegram-каналы, в больнице бывшего главу города охраняют 5 конвоиров - двое сидят в палате, остальные - у входа в палату в коридоре.