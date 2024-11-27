Вологжане опережают череповчан в объемах покупки ювелирки

Жители Вологодской области за 9 месяцев этого года потратили на покупку ювелирных изделий 1,5 млрд рублей. При этом жители областного центра по тратам на золото немного обошли череповчан (763,1 млн рублей против 697,1 млн рублей).
Правда, если по сравнению с прошлым годом рынок ювелирки в Вологде увеличился на 22%, то череповчане стали больше тратить на украшения на 46% больше, сообщает аналитический центр SOKOLOV.
В целом рынок ювелирных изделий в Вологодской области вырос на 31%, заняв 7 место по динамике роста в РФ.
«В Вологодской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 31% и составил 5 688 рублей, заняв восьмое место по росту среднего чека по всей стране. Средний чек на ювелирные изделия в Вологде также увеличился на 23% и достиг 5 585 рублей, а в Череповце – 6 192 рубля (+40%)», - пояснили в аналитическом центре.