Вологжане опережают череповчан в объемах покупки ювелирки

Жители Вологодской области за 9 месяцев этого года потратили на покупку ювелирных изделий 1,5 млрд рублей. При этом жители областного центра по тратам на золото немного обошли череповчан (763,1 млн рублей против 697,1 млн рублей).

Правда, если по сравнению с прошлым годом рынок ювелирки в Вологде увеличился на 22%, то череповчане стали больше тратить на украшения на 46% больше, сообщает аналитический центр SOKOLOV.

В целом рынок ювелирных изделий в Вологодской области вырос на 31%, заняв 7 место по динамике роста в РФ.