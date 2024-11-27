Отец 16-летней грязовецкой гонщицы стал беднее на 30 тысяч

Инцидент, о котором рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, произошел в конце сентября в Грязовце.

Местные жители пожаловались на подростков, гонявших по городу на мотоциклах. Гаишники поймали 16-летнюю девушку. Прав у нее не было.

Наказали владельца транспортного средства, отца подростка: его оштрафовали на 30 000 рублей.

Постановление мужчина обжаловал. Он заявил, что прав для управления транспортным средством этой марки не требуется, поскольку оно является спортинвентарем, ПТС отсутствует. Мужчина рассказал, что купил мотоцикл, чтобы научить дочку кататься и что ездить без него не разрешал, но у девочки были ключи.

В суде считали иначе. Права на управление подобным транспортом выдаются с 18 лет. Папа не принял мер, чтобы дочка не могла пользоваться байком. Постановление о привлечении мужчины к административной ответственности суд оставил без изменения, но это решение еще не вступило в законную силу.