Вологодские спортсмены взяли 12 медалей турнира по восточным боевым единоборствам

[ Спорт ]

12 медалей завоевали вологодские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по восточным боевым единоборствам, которые прошли в Московской области с 20 по 25 ноября.

В турнире приняли участие 918 спортсменов из 34 регионов России. Сборная Вологодской области, сформированная по итогам регионального отбора, прошедшего в начале ноября, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

Дмитрий Заугарин одержал победу в дисциплине «сетокан-кумите» и занял третье место в «сетокан-ката» среди мальчиков 11 лет. Дмитрий стал единственным спортсменом, завоевавшим медали в двух разных дисциплинах.

Также сборная области (Скобелева Валерия, Загребина Ксения, Кустова Софья, Елизарова Ксения) заняла 1 место среди девочек 12-13 лет в командных соревнования в «сетокан-кумите».

По результатам выступления Вологодская область вошла в «десятку» регионов в общекомандном зачете.

Теги:
единоборства всероссийские соревнования
 

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