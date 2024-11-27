Три договора аренды лесных участков расторгнуто с АО «ЧФМК»

Три договора аренды лесных участков расторгнуты Министерством природных ресурсов и экологии Вологодской области с АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Поводом послужило игнорирование арендатором требований закона по выполнению лесохозяйственных работ на арендуемых участках.

«Все лесные участки, высвобождаемые в рамках мероприятий по декриминализации, будут предоставляться ответственному бизнесу для реализации новых инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, имеющим более высокую социальную и экономическую эффективность для региона», - заявил руководитель регионального Минприроды Владислав Ефанов.

Компания «ЧФМК» принадлежит известному бизнесмену Илье Короткову. Он учился в Великобритании, имеет активы в Лондоне и соответствующее гражданство.