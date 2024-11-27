Фонд «Крохино» покажет сериал о «сокровищах» затопленного села

Фонд «Крохино» покажет видеосериал о 10 самых ценных находках, обнаруженных на территории села, а также переданных в дар потомкам переселенцев. В их числе семейные реликвии, а также вещи и отдельные фрагменты, которые в дальнейшем войдет в экспозицию музея Незатопленных историй Белого озера, который создается в Белозерске.

«Для нас проект «Хроники музея Незатопленных историй» – полезный опыт рассказа о наших музейных предметах. Рассказывать об одном и том же артефакте в разных форматах – большого текста, короткого видео, клипа и сторис – оказалось очень увлекательно. Наша главная цель – заинтересовать молодую аудиторию темой краеведения и локальной истории. Но благодаря этому проекту мы и сами новым взглядом посмотрели на нашу коллекцию», - рассказала директор Фонда «Крохино» Анор Тукаева.

Из 10 предметов, о которых пойдет речь в видеосериале, наибольший интерес вызвали три артефакта - старинная шкатулка с её содержимым, головной убор крохинской невесты и мозаичная икона из осколков фресок Крохинского храма-маяка. Видео об этих предметах стали лидерами проекта по количеству просмотров.

Все публикации об экспонатах будущего музея можно найти в сообществе «Крохино. Незатопленные истории» https://vk.com/krokhino по хештегу #хроники_музея_крохино. 29 ноября в группе состоится голосование за самый интересный крохинский артефакт.

Крохино – бывшее село в Белозерском районе. Располагалось в 17 км к востоку от Белозерска на левом берегу Шексны. Было затоплено в 1961 году при наполнении Шекснинского водохранилища.