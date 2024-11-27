Бюджет Череповца впервые в новейшей истории будет профицитным

[ Общество ]

Бюджет Череповца впервые в новейшей истории планируется профицитным. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов. По его словам, доходы в 2025 году превысят расходы на 165 млн рублей.

«В 2025 году доходы череповецкой казны составят 18 млрд 316 млн рублей, а расходы - 18 млрд 151 млн. Больше половины расходов пойдет на социальную сферу - 56%. Зарплаты педагогов, содержание и ремонты учреждений образования, спорта и культуры остаются для нас приоритетом», - пояснил Германов.

Более 1 млрд рублей город намерен потратить на содержание и ремонт дорог. Чуть большую сумму – 1,3 млрд рублей власти города планируют выделить на обновление южной котельной и строительство новых теплосетей в Зашекснинском районе. Почти 400 млн рублей обойдется бюджету обновление парка общественного транспорта.    

«Продолжим строить сети наружного освещения, детские площадки, веранды в детских садах, а также начнем программу замены асфальта в дошкольных учреждениях», - уточнил мэр Череповца.

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