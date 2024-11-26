В Череповце мужчина пытался сжечь бывшую супругу

[ Происшествия ]

В Череповце местный житель задержан по подозрению в покушении на бывшую супругу. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, мужчина попытался ее сжечь.

«По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2024 года мужчина, находясь по месту жительства со своей бывшей супругой, в квартире дома на улице Юбилейной в городе Череповце, в ходе ссоры облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег. В результате возгорания пострадавшая получила телесные повреждения в виде термических ожогов», - уточнили в региональном управлении следком.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая в настоящее время находится в стационаре, где ей оказывается медицинская помощь. Ее бывший супруг, подозреваемый в поджоге, задержан.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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поджог покушение на убийство
 

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