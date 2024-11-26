Рецидивистка из Шексны лишила подругу самого дорогого

Жительница Шексны пригласила гостей. После вечеринки хозяйка обнаружила, что у нее пропала золотая цепочка за 40 тысяч, и вызвала полицию.

Среди гостей была 38-летняя ранее судимая дама. Когда к ней пришли оперативники, женщина призналась, что позарилась на украшение. Цепочку ее подруга обронила во время застолья, и приятельница это заметила. Вместо того, чтобы вернуть ювелирное изделие, она прикарманила его.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что против нечестной шекснинки возбуждено очередное уголовное дело о краже.