Рецидивистка из Шексны лишила подругу самого дорогого

[ Происшествия ]

Жительница Шексны пригласила гостей. После вечеринки хозяйка обнаружила, что у нее пропала золотая цепочка за 40 тысяч, и вызвала полицию.

Среди гостей была 38-летняя ранее судимая дама. Когда к ней пришли оперативники, женщина призналась, что позарилась на украшение. Цепочку ее подруга обронила во время застолья, и приятельница это заметила. Вместо того, чтобы вернуть ювелирное изделие, она прикарманила его.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что против нечестной шекснинки возбуждено очередное уголовное дело о краже.

Теги:
цепочка кража воровка
УМВД РФ по Вологодской области
 

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