Вологодские лыжницы взяли серебро и бронзу в гонке на этапе кубка России

[ Спорт ]

Череповчанка Арина Каличева, выступающая за Москву и Вологодскую область, стала второй в гонке на 10 км свободным стилем с результатом 25:11.3 на этапе кубка России. Алина Пеклецова заняла третье место, её время 25:20.6. Победу одержала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

Среди мужчин в гонке на 15 км свободным стилем победу одержал уроженец Вожеги Денис Спицов с результатом 32:38.6. Второе место занял Александр Большунов, представляющий республику Татарстан. Третьим стал тюменец Артём Мальцев.

Первый этап кубка России по лыжным гонкам прошел в республике Хакасия с 23 по 26 ноября. Ранее Арина Каличева заняла 3 место в гонке на 10 км классическим стилем, Алина Пеклецова замкнула ТОП-6.

Второй этап кубка страны пройдёт там же, с 1 по 4 декабря.

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