Директор УК коттеджного поселка «Елгино» обманул жителей на 5,4 млн рублей

[ Общество ]

В Вологде городской суд признал виновным в мошенничестве 59-летнего директора управляющей компании коттеджного поселка «Елгино», расположенного в Вологодском округе. Как следует из материалов уголовного дела, с 2014 по 2019 года жители «Елгино» собрали 5,4 млн рублей на строительство газопровода и водопровода к земельным участкам.

«Подсудимый обязательства по договорам не исполнил, а похищенными денежными средствами 26 потерпевших в размере свыше 5,4 млн рублей распорядился по своему усмотрению», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Фемида признала мужчину виновным по статье за мошенничество в особо крупном размере и приговорила к трем годам лишения свободы.

Кроме того, согласно приговору суда, экс-руководитель управляющей компании должен выплатить потерпевшим 4,8 млн рублей.

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