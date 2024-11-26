Директор УК коттеджного поселка «Елгино» обманул жителей на 5,4 млн рублей

В Вологде городской суд признал виновным в мошенничестве 59-летнего директора управляющей компании коттеджного поселка «Елгино», расположенного в Вологодском округе. Как следует из материалов уголовного дела, с 2014 по 2019 года жители «Елгино» собрали 5,4 млн рублей на строительство газопровода и водопровода к земельным участкам.

«Подсудимый обязательства по договорам не исполнил, а похищенными денежными средствами 26 потерпевших в размере свыше 5,4 млн рублей распорядился по своему усмотрению», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Фемида признала мужчину виновным по статье за мошенничество в особо крупном размере и приговорила к трем годам лишения свободы.

Кроме того, согласно приговору суда, экс-руководитель управляющей компании должен выплатить потерпевшим 4,8 млн рублей.