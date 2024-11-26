Прямой эфир с мэром Вологды пройдет 6 декабря

[ Общество ]

Прямой эфир с мэром Вологды Андреем Накрошаевым состоится в следующую пятницу, 6 декабря. Мэр города подведет итоги 2024 года, а также ответит на вопросы вологжан. Посмотреть прямой эфир с Накрошаевым можно будет в официальном сообществе руководителя городской администрации в социальной сети.

Вологжане смогут задать свои вопросы уже с сегодняшнего дня с помощью платформы обратной связи (ПОС). Для этого нужно пройти по ссылке и авторизоваться через Госуслуги. Предложения и вопросы от вологжан принимаются до 3 декабря.

«Будем говорить обо всем, что вологжанам интересно, актуально, требует разъяснений. Встречи в таком формате нужны, чтобы услышать каждого. Открытость власти - один из основных приоритетов работы команды губернатора Георгия Филимонова», - пояснил Андрей Накрошаев.

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