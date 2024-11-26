В Вологде и Череповце предстоит объединение нескольких медучреждений

В Вологде и Череповце будут объединены сразу несколько учреждений здравоохранения. Постановление о реорганизации учреждений принято региональным правительством.

В частности, в областном центре к городской больнице №2, расположенной на улице Северной, будет присоединен областной лечебно-реабилитационный центр на улице Пугачева. При этом название больницы не изменится, поскольку она будет правопреемником реабилитационного центра, сообщает портал GorodVo.

Реорганизация должна быть завершена до 21 марта 2025 года.

В Череповце под объединение попадают сразу три лечебных учреждения. Речь идет о Череповецкой стоматологической поликлинике №1, стоматологической поликлинике №2 и детской стоматологической поликлинике. Эти три учреждения объединят в Череповецкую городскую стоматологическую поликлинику.

Их объединение должно завершиться к 31 марта следующего года