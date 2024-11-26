Казахстан начинает расшатывать ОПЕК+. США приказали обвалить нефтяные котировки

Благодаря совместным усилиям картеля ОПЕК+ и России, рынок нефти удалось стабилизировать. Нефтяные котировки в последние несколько лет удается удержать в определенном коридоре, и избежать их резкого падения. Однако неожиданно появилась угроза, которая может это хрупкое равновесие сломать, и этой угрозой является Казахстан …

На днях стало известно, что власти этой страны намерены направить свою нефть в обход России, и тем самым увеличить предложение казахской нефти на мировом рынки, и это при том, что Казахстан является членом ОПЕК+. Данный факт как раз и может стать спусковым крючком для более резкого падения нефтяных котировок на мировых рынках. Казалось бы, Казахстан сам должен быть заинтересован в более высоких ценах на нефть, однако есть один нюанс, который полностью меняет картину.

В Казахстане подходят к концу работы по расширению самого богатого нефтяного месторождения в регионе Тенгиз, в данный проект было инвестировано более $45 млрд. Пикантность ситуации придает тот факт, что оператором данного месторождения является американский энергетический гигант Chevron Corp.

Чтобы окупить все инвестиции, Казахстану нужно срочно нарастить объемы добычи нефти, и чем быстрее, тем лучше. Однако все это идет вразрез с планами ОПЕК+.

Если картель будет настаивать на соблюдении всех правил, то это может привести к тому, что Казахстан может покинуть эту организацию, и действовать на нефтяном рынке самостоятельно. Поэтому вероятность снижения нефтяных котировок в следующем году высока как никогда, что в свою очередь может негативно сказаться на доходах российского бюджета, а также на курсе рубля.

Однако пока рано паниковать. Как реально будет развиваться ситуация на рынке нефти, покажет время …

