Андрей Накрошаев рассказал об устранении последствий ледяного дождя

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал, что городские коммунальщики приступили к борьбе с гололедом после ночного ледяного дождя. По его словам, уже ночью на городские улицы вышли более 30 единиц техники, а с утра с гололедом начали борьбу дворники в ручном режиме. Всего в микрорайонах города работают 56 дворников «Зеленстроя» и подрядчиков.

«Расход реагентов для обработки общественных территорий, дорог и тротуаров в сутки составит:

38 тонн галита, 3 тонны песка, около 40 тонн технической соли. Бизнесу поручил организовать обработку территорий рядом с торговыми объектами», - пояснил мэр Вологды.

Накрошаев также уточнил, что во дворах с последствиями ледяного дождя борются 83 управляющих компании и 340 ТСЖ. Всего работает 1245 человек.