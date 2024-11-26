Андрей Накрошаев рассказал об устранении последствий ледяного дождя

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал, что городские коммунальщики приступили к борьбе с гололедом после ночного ледяного дождя. По его словам, уже ночью на городские улицы вышли более 30 единиц техники, а с утра с гололедом начали борьбу дворники в ручном режиме. Всего в микрорайонах города работают 56 дворников «Зеленстроя» и подрядчиков.

«Расход реагентов для обработки общественных территорий, дорог и тротуаров в сутки составит:
38 тонн галита, 3 тонны песка, около 40 тонн технической соли. Бизнесу поручил организовать обработку территорий рядом с торговыми объектами», - пояснил мэр Вологды.  

Накрошаев также уточнил, что во дворах с последствиями ледяного дождя борются 83 управляющих компании и 340 ТСЖ. Всего работает 1245 человек.

«Все свои действия будем анализировать, менять схемы уборки, чтобы достичь нужного эффекта. Мы с вами живем в одном городе, ходим по тем же улицам, и нам не безразлично, в каком они состоянии», - уточнил Накрошаев.

Теги:
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