Вологжанин скончался после падения на площади у ЦУМа

В Вологде 53-летний мужчина скончался после падения на площади у центрального универмага. Кадры трагедии частично попали на камеры ресурса Baza.net.

Судя по видеозаписи, мужчина поскользнулся и ударился головой об урну. Пострадавшему помог встать молодой человек.

После этого мужчина прошел еще несколько метров и далее пропал из поля зрения камер. Однако судя по кадрам, он снова упал, поскольку к месту предполагаемого падения подбежало несколько человек.

Далее на кадрах уже виден автомобиль скорой помощи, работники которой грузят мужчину на носилках.

По информации Telegram-каналов, полиция и следственный комитет по факту происшествия проводят проверку.