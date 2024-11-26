В Соколе квартира едва не сгорела от свечки

[ Происшествия ]

В Соколе горящая свечка едва не стала причиной большой беды. Происшествие случилось накануне около 11 часов вечера в квартире дома по улице Зеленой.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, хозяин квартиры на втором этаже дома зажег свечку, оставил ее на столе, а сам уснул.

Запах гари почувствовали соседи и определили источник дыма.

«Соседи смогли попасть в квартиру, так как дверь была не заперта, и потушили возгорание. К счастью, хозяин квартиры не успел надышаться дымом, помощь медиков ему не понадобилась», - уточнили в управлении МЧС.

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