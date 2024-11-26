В Соколе квартира едва не сгорела от свечки

В Соколе горящая свечка едва не стала причиной большой беды. Происшествие случилось накануне около 11 часов вечера в квартире дома по улице Зеленой.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, хозяин квартиры на втором этаже дома зажег свечку, оставил ее на столе, а сам уснул.

Запах гари почувствовали соседи и определили источник дыма.