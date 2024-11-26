Для вологодских птиц привезли 70 тонн дагестанских ракушек

Для вологодских птицефабрик закуплена партия морских ракушек из Дагестана общим весом в 70 тонн. Партия ракушек была закуплена комбинатом хлебопродуктов и при ввозе на территорию Вологодской области проконтролирована сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора.

«По результатам документарного контроля и ветеринарного осмотра, проведенного должностными лицами ведомства, продукция признана соответствующей ветеринарным требованиям», - пояснили в ведомстве.

Всего в текущем году для вологодских птиц из Дагестана было завезено 207 тонн ракушек.

Справка: морская ракушка – основной источник кальция для домашней птицы. Кормовая ракушка используется для производства ракушечной муки, которая добавляется к кормам. Богатая такими элементами, как кальций и йод, она укрепляет яичную скорлупу и кости кур