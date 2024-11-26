«Северсталь» не смогла «распечатать» ворота «Салавата Юлаева»

После яркой победы над казанским «Ак Барсом» (7:5) «Северсталь» накануне принимала уфимский «Салават Юлаев».

Череповчане нанесли 34 броска по воротам гостей, но так и не смогли пробить вратаря уфимцев Александра Самонова. Игроки «Салавата», в свою очередь, уже в первом периоде «пробили» Александра Самойлова. Ещё одна шайба влетела в концовке матча в пустые ворота череповчан, когда тренерский штаб сталеваров выпустил шестого полевого игрока. Результат матча - поражение «Северстали» со счётом 0:2.

«Начало матча было за нами. Было преимущество – в контроле шайбы. Немного упустили мы этот контроль из-за удаления. Сегодняшняя игра – показатель большой разницы между нашей командой и «Салаватом» в заключительном моменте. В реализации, в реализации голевых моментов», - сказал Андрей Козырев, главный тренер ХК «Северсталь».

В заключительном матче ноября череповчане примут тольяттинскую «Ладу». Игра пройдёт завтра.