Отвратительное качество – американский игрок подал в суд на создателей S.T.A.L.K.E.R. 2

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 – это действительно очень заметное событие в мире компьютерных игр. И не только потому, что этот «долгострой игрового мира» (работы начались еще в 2010 году и несколько раз становились на паузу) наконец-то вышел спустя долгие годы, но и в том, что данный проект получился весьма скандальным. Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (именно такое полное название игры) украинская компания GSC Game World не только убрала русский язык из своего проекта, но официально запретила продажу игры на территории России и Белоруссии. А так как GSC Game World официально спонсировали ВСУ, то весьма велик шанс того, что на территории Российской Федерации S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет запрещен. Но, что же не так с этой игрой получилось в Соединенных Штатах? Давайте разберемся!

Один американский игрок подал в суд на создателей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Причина простая – «недопустимо низкое качество продукта». Именно так выразился любитель компьютерных игр из США. По словам заявителя, даже его дорогой мощный компьютер не может одолеть многочисленные визуальные ошибки, запаздывающий в игре звук, низкое качество искусственного интеллекта и прочие неприятные нюансы.

За такую цену, качество игры должно быть намного лучше и выпуск подобного «сырого продукта» неприемлем – вот такие были причины для судебного иска. Наивный американский игрок, наверное, не в курсе, что еще первый «Сталкер», выпущенный в начале «нулевых» той же компанией GSC Game World потребовал полдесятка патчей, чтобы можно было хоть как-то играть. И с тех пор не изменилось ничего. А в США как видим к подобному положению вещей не привыкли. Вот и судебный процесс будет, возможно даже не один…

