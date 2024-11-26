Водитель японского паркетника погиб в лобовом ДТП с грузовиком

[ Происшествия ]

Смертельная авария произошла накануне в Череповецком районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, около 10 часов вечера на 176-м километре трассы Вологда-Новая Ладога трассе столкнулись Мицубиси Аутлендер и грузовой МАН с полуприцепом. В полиции уточнили, что «японец» двигался со стороны Санкт-Петербурга, а грузовик ехал со стороны Вологды.

В результате лобового ДТП 38-летний водитель Митсубиси получил травм и скончался до прибытия бригады скорой помощи. Водитель МАНа также получил травмы.

«Госавтоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, по результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение», - пояснили в УМВД.

Теги:
ДТП погиб в аварии
 

Последние новости

Для вологодских птиц привезли 70 тонн дагестанских ракушек
«Северсталь» не смогла «распечатать» ворота «Салавата Юлаева»
Антимонопольщики признали непристойной рекламу бетона
Водитель японского паркетника погиб в лобовом ДТП с грузовиком
Отвратительное качество – американский игрок подал в суд на создателей S.T.A.L.K.E.R. 2
Малыш утонул во время купания в Череповце
Вологодские стрелки завоевали 4 медали всероссийских соревнований по стрельбе
Вологжанка возглавила карельский Минпромторг
Правительство области стало собственником центра спорта и отдыха «Комела»
Пьяный житель Череповца устроил ДТП в Санкт-Петербурге и попытался скрыться