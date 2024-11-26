Водитель японского паркетника погиб в лобовом ДТП с грузовиком

Смертельная авария произошла накануне в Череповецком районе. По информации пресс-службы регионального УМВД, около 10 часов вечера на 176-м километре трассы Вологда-Новая Ладога трассе столкнулись Мицубиси Аутлендер и грузовой МАН с полуприцепом. В полиции уточнили, что «японец» двигался со стороны Санкт-Петербурга, а грузовик ехал со стороны Вологды.

В результате лобового ДТП 38-летний водитель Митсубиси получил травм и скончался до прибытия бригады скорой помощи. Водитель МАНа также получил травмы.