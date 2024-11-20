Вологжанка выставила на продажу кольцо Clash de Cartier из розового золота за 300 000 рублей. Объявление можно найти на сайте Авито.

Как заявляет продавщица, кольцо ей не подошло по размеру, а сама она его ни разу не надевала.

Украшение в 18 карат изготовлено из розового золота с родиевым покрытием. Ширина изделия 6,4 мм, а размер 17,5.

«Кoльцо очeнь кpacивоe и стильное. Девчoнки, отличный подapок на Новый год или день рождение», - рекламирует продавщица.

По данным Авито, в официальных магазинах Clash de Cartier, small model можно приобрести практически за ту же стоимость: цены варьируются от 250 до 298 тысяч рублей.