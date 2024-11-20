В России набирает популярность совместная аренда квартир

Все попытки сделать жилье в России благополучно провалились. А повышение ставок по ипотеке и вообще сделало недвижимость для россиян недоступной. На этом фоне в стране стал набирать популярность такое необычное явление, как коливинг.



Иными словами это называется совместная аренда жилья.



Труднее всего на рынке жилья сдать в аренду многоквартирную квартиру, поскольку потенциальному арендатору это влетить в кругленькую сумму. Поэтому молодые специалисты, студенты, у которых есть общие интересы, или они друг другу доверяют, кооперируются и совместно снимают жилье. Общая сумма аренды делится на количество людей, что в итоге получается дешевле.



Самое интересное, что такой способ сдать свое жилье полностью устраивает и владельцев арендного жилья. Мало того, владельцы такого жилья специально его переделывают для нужд совместного проживания. Коливинг устроен таким образом, что оптимально подходит для людей работающих удаленно. Здесь есть зоны для работы и отдыха.



Также часто так бывает, что коливинг помогает людям не только сэкономить на жилье, но и продвинутся по картере. Поскольку где много народа, там всегда есть какие-то связи, новые предложения и так далее. Ну и люди, как это не странно, учатся живьем друг с другом общаться.



В принципе неплохое направление, но лично я бы от собственной квартиры не отказался ни при каких условиях …