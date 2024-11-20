Пенсионерку нашли погибшей в лесу Вологодского округа

[ Происшествия ]

ПСО

84-летняя пенсионерка в ночь с 16 на 17 ноября ушла из дома в деревне Светилки Вологодского округа в неизвестном направлении. В воскресенье были организованы поиски, в которых, в том числе участвовали волонтеры ПСО «ЮК-СПАС».

Сегодня в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда сообщили, что старушку нашли погибшей недалеко от деревни. В поисках также участвовали полиция, местные жители, сотрудники аварийно-спасательной службы и Конный патруль.

«В поисках были задействованы конные экипажи и пешие группы. Мы обследовали поля, заброшенные здания, реку и деревню. В ходе поисковой операции мы прошли около 25 километров на лошадях и пешком, закрыли большое поле и старую ферму, кладбище, а также проводили опрос местных жителей», — рассказал руководитель ПСО «ЮК-СПАС» Александр Громов.

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Фото: поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС»
 

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