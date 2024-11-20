Пенсионерку нашли погибшей в лесу Вологодского округа

84-летняя пенсионерка в ночь с 16 на 17 ноября ушла из дома в деревне Светилки Вологодского округа в неизвестном направлении. В воскресенье были организованы поиски, в которых, в том числе участвовали волонтеры ПСО «ЮК-СПАС».

Сегодня в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда сообщили, что старушку нашли погибшей недалеко от деревни. В поисках также участвовали полиция, местные жители, сотрудники аварийно-спасательной службы и Конный патруль.