Пенсионерку нашли погибшей в лесу Вологодского округа

84-летняя пенсионерка в ночь с 16 на 17 ноября ушла из дома в деревне Светилки Вологодского округа в неизвестном направлении. В воскресенье были организованы поиски, в которых, в том числе участвовали волонтеры ПСО «ЮК-СПАС».
Сегодня в группе ВКонтакте поисково-спасательного отряда сообщили, что старушку нашли погибшей недалеко от деревни. В поисках также участвовали полиция, местные жители, сотрудники аварийно-спасательной службы и Конный патруль.
«В поисках были задействованы конные экипажи и пешие группы. Мы обследовали поля, заброшенные здания, реку и деревню. В ходе поисковой операции мы прошли около 25 километров на лошадях и пешком, закрыли большое поле и старую ферму, кладбище, а также проводили опрос местных жителей», — рассказал руководитель ПСО «ЮК-СПАС» Александр Громов.