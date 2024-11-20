121 заявка поступила на участие в премии «Вологда для молодежи»

В областной столице завершился прием заявок на городскую премию «Вологда для молодежи – 2024». В конкурсе принимают участие вологжане в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие успехи в общественной деятельности.

Наибольшее число заявок поступило по номинациям «Доброволец года», «Лидер молодежного самоуправления» и «Медиапроект года». Помимо этого, участники поборются за номинации «Экоотряд года», «Наставник года», «Творческий проект года» и «Молодежное событие года».

Сейчас стартует этап очных испытаний, где соискатели премии выполняют индивидуальные задания, соответствующие тематике выбранной номинации. Зрители имеют возможность проголосовать за участников в сети Интернет. Победитель голосования получит пять дополнительных баллов, занявший второе место — три балла, третье место — один балл.

Торжественная церемония подведения итогов премии состоится 19 декабря. Победители в индивидуальных номинациях получат денежный приз в размере до 10 тысяч рублей — для дальнейшего развития своих проектов. А в коллективных номинациях — до 15 тысяч рублей. Общий призовой фонд премии составляет 300 тысяч рублей.

Добавим, организатором премии выступает Молодежный центр «Горком35» при поддержке Управления по молодежной политике Администрации города Вологды.