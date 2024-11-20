Вологодчина подписала четыре соглашения о сотрудничестве с Китаем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял участие в подписании соглашений между представителями бизнеса Вологодчины и КНР в ходе проведения «Дней Вологодской области в Китае».

«В рамках нашего визита в Китайскую Народную Республику подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве. Заключение соглашений открывает новые горизонты для вологодских компаний и экономики региона в целом, создаёт новых стабильных и сильных партнёров, ведёт к укреплению отношений между Вологодской областью и КНР в различных сферах — науке, производстве, торговле и инновациях», — рассказал Георгий Филимонов.

Одно из соглашений было заключено между научно-производственным предприятием «Александра-Плюс» и Beijing Quanxin Ultrasonic Co. Limited. Благодаря сотрудничеству запланировано привлечь в регион два миллиона долларов инвестиций до 2028 года.

В рамках экспортного контракта, заключенного между компаниями «Вологодское мороженое» и Kubing Import&Export Trading Co., Ltd, регион сможет регулярно направлять на китайский рынок мороженое в течение пяти лет. Первая поставка будет в январе 2025 года. Всего запланировано отправить на экспорт в КНР более двух тысяч тонн продукции.

Также в планах — торжественно открыть в Шанхае торговое представительство Вологодских лесопромышленников, которое станет важным шагом для расширения присутствия вологодской компании на азиатских рынках, включая Китай, Корею и Вьетнам. Группа компаний подписала соглашение с Китайской ассоциацией дистрибьюторов лесоматериалов и изделий из древесины.

Кроме того, заключено соглашение между Союзом Торгово-промышленной палаты Вологодской области и Российско-Китайской палатой по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией. Это позволит расширить торгово-экономические и научно-технические связи между Вологодской областью и Китаем и обеспечит содействие российским и китайским предприятиям в развитии деловых связей.