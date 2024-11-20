Житель Вологодчины оборудовал нарколабораторию в Иваново

35-летний житель Вологодской области обвиняется в незаконном производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере и в незаконном хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый стал участником организованной преступной группы. Тогда организаторы отправили мужчину в Иваново, где вологжанин приобрел гараж и оборудовал там нарколабораторию. В январе этого года мужчина произвел около 50 кг наркотического средства.

«Реализовать умысел на дальнейший сбыт наркотиков мужчина не смог, поскольку его действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики, а также прекурсоры, используемые для их производства, изъяты из незаконного оборота», — рассказали в пресс-служба ведомства.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Ивановский областной суд для рассмотрения по существу.