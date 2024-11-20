В Вологде вынесен приговор 40-летнему насильнику

В Вологде вынесен приговор 40-летнему мужчине, который в июле этого года изнасиловал случайную прохожую на улице Прилуцкой. Сообщается, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

«В этот момент рядом проходил 16-летний юноша, который услышал женские крики о помощи. Осознав, что совершается нечто плохое, он вызвал полицию и крикнул об этом злоумышленнику. Тогда мужчина прекратил свои действия и покинул место преступления», - рассказали в пресс-службе судов области.

Приговором суда обвиняемый отправлен на 5 лет в колонию строгого режима. Также в пользу потерпевшей с него взыскано 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.