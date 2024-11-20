Первый индустриальный парк в формате «все включено» появится под Череповцом

[ Общество ]

В Череповецком районе появится первый индустриальный парк в формате «все включено». Он будет организован около деревень Ясная поляна и Никитино Тоншаловского поселения. Как сообщает руководитель районной администрации Роман Маслов, в индустриальном парке общей площадью в 71,2 га будут построены дороги и инженерно-коммунальная инфраструктура, необходимые для создания новых производств.   

«Объём государственных инвестиций в коммуницирование площадки – свыше 1 млрд рублей. При этом на каждый вложенный рубль будет привлечено не менее 50 рублей инвестиций. В настоящее формируется пул интересантов», - рассказал Маслов.

Резидентам площадки руководитель районной администрации обещает налоговые преференции.

Теги:
индустриальный парк производство резиденты
 

Последние новости

В Вологде вынесен приговор 40-летнему насильнику
Житель Вологодчины оборудовал нарколабораторию в Иваново
Первый индустриальный парк в формате «все включено» появится под Череповцом
Новый налог вводится в Вологодском округе
Четыре золотые медали взяли вологодские легкоатлеты на открытии зимнего спортивного сезона
РЖД добавит дополнительный поезд в Санкт-Петербург в новогодние праздники
Одно из министерств регионального правительства разделят на два ведомства
Молодые вологжане хотели приготовить картофель-фри и сожгли потолок
В Сокольском техникуме оборудовали 20 новых учебных зон
Детей-мигрантов требуют тестировать на знание русского языка