Первый индустриальный парк в формате «все включено» появится под Череповцом

В Череповецком районе появится первый индустриальный парк в формате «все включено». Он будет организован около деревень Ясная поляна и Никитино Тоншаловского поселения. Как сообщает руководитель районной администрации Роман Маслов, в индустриальном парке общей площадью в 71,2 га будут построены дороги и инженерно-коммунальная инфраструктура, необходимые для создания новых производств.

«Объём государственных инвестиций в коммуницирование площадки – свыше 1 млрд рублей. При этом на каждый вложенный рубль будет привлечено не менее 50 рублей инвестиций. В настоящее формируется пул интересантов», - рассказал Маслов.

Резидентам площадки руководитель районной администрации обещает налоговые преференции.