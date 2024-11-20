Новый налог вводится в Вологодском округе

В Вологодском округе депутаты Представительного собрания поддержали введение туристического налога. Он составит 1% стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей в сутки.

«Новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности начнет действовать с 1 января 2025 года, его плательщиками станут гостиницы и отели, включенные в реестр оказывающих соответствующие услуги. Таких организаций в Вологодском округе — девять», - сообщает газета Вологодского округа «Маяк».

Туристический налог будет постепенно повышаться в течение пят лет. К примеру, в 2026 году он составит уже 2%, а к 2029 году – 5%. Сообщается, что налог будет поступать в бюджет муниципалитета.