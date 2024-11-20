Четыре золотые медали взяли вологодские легкоатлеты на открытии зимнего спортивного сезона

Вологодские легкоатлеты завоевали 14 медалей на открытии зимнего спортивного сезона. Соревнования в закрытом помещение прошли в минувшие выходные в Ярославле. В них приняли участие спортсмены из Ярославской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей.

Сборная Вологодской области была представлена легкоатлетами СШ «Спартак» из Вологды и ЛСК «Череповец», которые общими усилиями завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Анна Губина одержала победу на дистанции 60 метров и заняла 2 место на 300 метров среди девушек 2007-08 годов рождения. Константину Королеву не было равных на дистанции 2000 м., а также в беге с препятствиями (оба представителя СШ «Спартак»).

Игорь Шаров, легкоатлетический спортивный клуб «Череповец», занял 1 место на 2000 метров дистанции у юношей. Его одноклубница Софья Осипова стала лучшей на дистанции 2000 метров с препятствиями среди девушек.