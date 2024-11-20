Одно из министерств регионального правительства разделят на два ведомства

[ Общество ]

В правительстве Вологодской области будет разделено министерство культуры и туризма. С 5 декабря вместо одного появятся два самостоятельных ведомства – министерство культуры и министерство туризма. Об этом говорится в проекте постановления губернатора, опубликованном на портале правовой информации, - сообщает портал GorodVo. 

«Создать с 5 декабря 2024 года в структуре исполнительных органов области министерство туризма Вологодской области со статусом юридического лица. Переименовать с 5 декабря 2024 года департамент культуры и туризма Вологодской области в министерство культуры Вологодской области», — говорится в постановлении.

Координацией деятельности обоих министерств будет заниматься заместитель губернатора Владимир Осиповский.

Примечательно, что в первоначальной версии о преобразовании департаментов в министерства про реорганизацию департамента культуры и туризма в министерство вообще не было указано. Таким образом, всего в региональном правительстве вместо 12 ранее анонсированных министерств их будет уже 14.

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