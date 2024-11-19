В Сокольском техникуме оборудовали 20 новых учебных зон

Ряд крупных сокольских предприятий принимает участие в софинансировании проекта по созданию образовательно-производственного кластера «Лесная промышленность» и развитию учебной инфраструктуры Сокольского лесопромышленного техникума. Мероприятия реализуются в рамках подписанного соглашения о партнерстве по проекту «Профессионалитет».



Федеральный проект «Профессионалитет» – это новая модель практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям. В 2024-2025 учебных годах в центре «Лесная промышленность» в Вологодской области обучаются 500 студентов. Поддержка на общую сумму 6,5 млн рублей в разных долях оказана Сокольским целлюлозно-бумажным комбинатом, Сокольским деревообрабатывающим комбинатом и ООО «Сокол СиЭлТи».

В настоящее время уже отремонтированы и укомплектованы современным оборудованием аудитории техникума, продолжается обновление учебной и производственной инфраструктуры, актуализируется образовательная программа с учётом текущих потребностей предприятий. Всего по современным стандартам в ходе создания кластера «Лесная промышленность» оборудовано 20 учебных зон.





- Выпускники Сокольского лесопромышленного техникума уже сегодня занимают ответственные позиции на ЦБК — среди них есть руководители и среднего, и высшего звена. Мы надеемся, что наша системная поддержка послужит общему делу качественной подготовки молодых специалистов, а освоение лесных профессий будет проходить в более комфортной деловой атмосфере, в которой ребятам будет интересно развиваться, — отметил генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» Владимир Башмаков.

В Сокольском лесопромышленном техникуме по программе федерального проекта «Профессионалитет» абитуриенты 2024 года и студенты-второкурсники осваивают учебную программу в рамках кластера «Лесная промышленность» по следующим направлениям: «Технология переработки древесины», «Электрооборудование», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Сетевое и системное администрирование». Также в СЛПТ обучаются будущие механики и специалисты КИПиА.

- Помимо обновления материально-технической базы техникума, также актуализируются программы обучения. В ноябре на С-ДОК организован круглый стол с участием студентов, обучающихся по новой программе. В ближайшее время планируется стажировка преподавателей СЛПТ на предприятиях, знакомство с промышленным оборудованием. Представители предприятий также обучаются стандартам программы «Профессионалитет» и проходят практику в техникуме, и в ближайшее время с несколькими студентами будут заключены договоры целевого обучения, — рассказала директор по персоналу Сокольского деревообрабатывающего комбината Елена Шумилова.





