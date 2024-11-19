Детей-мигрантов требуют тестировать на знание русского языка

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о необходимости тестировать детей мигрантов на знание русского языка. По его словам, различные механизмы тестирования в настоящее время обсуждаются в нижней палате парламента.

«Привозят детей, они не знают русского языка. Приходят детишки в школу, но не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и, безусловно, мешает учебному процессу. Поэтому мы предлагаем — эти механизмы сейчас обсуждаются — тестирование детей. Надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. Только после сдачи тестов и экзаменов на знание русского языка можно допускать уже к обучению», — заявил Володин.

Также, по его мнению, важно, чтобы дети мигрантов, помимо знания русского языка, соблюдали российские законы и традиции.

«Сейчас принятые законы сделают все возможное, чтобы не допустить нелегальной миграции. Постараемся согласовать с правительством подходы, которые касаются приема в школы детей мигрантов, также уточнил Володин сайту Дума ТВ.

В целом с начала 2024 года уже принято 13 законов, которые помогут усовершенствовать миграционную политику. В частности, введен режим высылки незаконных мигрантов. Также будут жестко пресекаться фиктивные браки и фиктивное усыновление. Тем, кто откажется вставать на воинский учет на территории РФ, грозит прекращение гражданства.

Еще один из законов устанавливает полный запрет для посреднических организаций участвовать в приёме экзаменов у мигрантов.

Как считают в Госдуме, всё это позволяет создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями.