Красные казармы в Вологде закрыли фальшфасадом

Здание Красных казарм, расположенное вдоль улицы Чернышевского, закрыли фальшфасадом. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.
«Декорируем объекты, которые нуждаются в длительном ремонте и выглядят неприглядно. Мера временная, но эффективная для создания эстетичного образа городских территорий», — рассказал мэр Вологды.
Красные казармы с весны находятся на реконструкции. По просьбе городских властей застройщик смонтировал баннер на одном из зданий комплекса. После завершения реконструкции и ремонта баннер уберут.
«Фальшфасады давно применяют в крупных городах страны, практиковать их установку в Вологде начали по поручению губернатора Георгия Филимонова. Каждый объект отрабатываем с собственниками. Летом закрыли здание кинотеатра «Родина», месяц назад — дом по ул. Чернышевского, 13», — поделился Андрей Накрошаев.