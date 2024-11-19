Красные казармы в Вологде закрыли фальшфасадом

[ Общество ]

Фасад

Здание Красных казарм, расположенное вдоль улицы Чернышевского, закрыли фальшфасадом. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«Декорируем объекты, которые нуждаются в длительном ремонте и выглядят неприглядно. Мера временная, но эффективная для создания эстетичного образа городских территорий», — рассказал мэр Вологды.

Красные казармы с весны находятся на реконструкции. По просьбе городских властей застройщик смонтировал баннер на одном из зданий комплекса.  После завершения реконструкции и ремонта баннер уберут.  

«Фальшфасады давно применяют в крупных городах страны, практиковать их установку в Вологде начали по поручению губернатора Георгия Филимонова. Каждый объект отрабатываем с собственниками. Летом закрыли здание кинотеатра «Родина», месяц назад — дом по ул. Чернышевского, 13», — поделился Андрей Накрошаев.

Теги:
Красные казармы реконструкция фасады
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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