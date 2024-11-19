В России начали массовое производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

Сегодня стало известно, что в Нижегородской области в городе Дзержинске запущено уникальное производство. Здесь будут массово производить модульные убежища «КУБ-М», в которых можно будет спрятаться в случае различных угроз, включая ядерный взрыв и радиоактивное заражение.



На открытии присутствовали представители МЧС, которые констатировали, что данное производство, это результат многолетней работы многих ученых и инженеров.



«КУБ-М», это устройство, состоящее из 2-х модулей, блока способных принять 54 человека, помещения технического предназначения. Основное преимущество данного устройства, это его мобильность. «КУБ-М» легко перемещается на местности и подключается к инженерным коммуникациям.





Стоит ли это все бежать покупать, учитывая непростую международную обстановку? На этот вопрос в интервью изданию «Абзац» ответил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. По его мнению решение покупать «КУБ-М» глубоко индивидуальный. Однако это не снимает ответственности с соответствующих структур, в частности МЧС и Росимущество. Поэтому все имеющиеся в России спецсооружения, такие как бомбоубежища, должны всегда находиться в полной готовности для выполнения своих защитных функций.



Хотя стоит обратить внимание, что запуск производства «КУБ-М» совпало с подписанием президентом России Владимиром Путиным новой ядерной доктрины. Совпадение? Очень хочется в это верить. Тем не менее хочется пожелать производителям поменьше покупателей, по крайней мере в России. Уж лучше их изделия отправлять на экспорт …

