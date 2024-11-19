Вологодские пивовары исключены из реестра производителей пива

Росалкогольтабакконтроль обратился в Арбитражный суд Вологодской области с требованием исключить из реестра производителей пива ООО «Вологодский пивоваренный завод».

По мнению представителей федеральной службы, ООО «ВПЗ» нарушило законодательство в в области производства этилового спирта, сидра, пуаре и медовухи.

«В августе 2024 года Росалкогольтабакконтроль провёл выездную проверку ООО «ВПЗ» на соответствие производственной мощности, наличие технологического оборудования в собственности или управлении, соответствие производственных, складских помещений требованиям регулирующего органа и другие», - пояснили в пресс-службе судов области.

Как выяснилось в ходе проверки, ООО «ВПЗ» производило продукцию в арендованном здании, при этом договор аренды в кадастровой службе не был зарегистрирован.

Посчитав это серьезным нарушением, федеральная служба обратилась с заявлением в арбитраж.