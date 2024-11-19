В Вологде обновили фасады многоквартирных домов

В областной столице завершилась программа по обновлению фасадов. В этом году привели в порядок внешний вид восьми многоквартирных домов, расположенных вдоль туристических маршрутов и магистральных улиц. Работы проводились в рамках губернаторской программы «Фасады». На эти цели было выделено более 126 млн рублей из областного бюджета.

«Капитально отремонтировали фасады домов по следующим адресам: ул. Пирогова, д. 12, ул. Пирогова, д. 14, ул. Козленская, д. 11, ул. Зосимовская, д. 70, Набережная 6-й Армии, д. 197, ул. Галкинская, д. 107, площадь Бабушкина, д. 6 и площадь Бабушкина, д. 8. Самый нарядный фасад — у дома 1955 года постройки на площади Бабушкина, 6. На его кровле восстановили утраченные декоративные шпили и балясины. Дом стал украшением привокзальной площади, вместе с благоустройством прилегающей территории — это эталон бесшовной городской среды. Уверен, вологжане и туристы оценят», — рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В рамках ремонта специалисты восстановили защитный слой и покрасили фасады. Также рабочие ремонтировали козырьки над входными группами, меняли окна и двери в подъездах, где это было необходимо.

В следующем году программа капитального обновления фасадов продолжится. Средства на эти цели предусмотрены в проекте бюджета.