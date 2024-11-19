Социальная приемная для участников СВО В Вологде стала более доступной

[ Общество ]

Социальная приемная для участников СВО в Вологде будет работать по новому адресу. Она переехала на 1 этаж здания на Каменном мосту, 4 и с завтрашнего дня начнет работу в кабинете №7.

«Это связано с тем, что в социальную приемную все чаще стали обращаться пожилые вологжане и участники СВО с травмами, которым трудно подниматься на 2-й этаж, где ранее проходили встречи. Новая локация будет удобна для вологжан любого возраста и физического состояния», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Приемная будет работать с 17:30 до 18:30 каждую среду. Перед встречей необходимо записаться по телефону: 72-96-70. Прием ведут специалисты администрации Вологды, городского военкомата, депутаты, представители социальных ведомств.

Социальная приемная для бойцов СВО и их семей заработала в 2023 году. Такой формат позволяет максимально оперативно ответить на вопросы и разобраться в конкретных ситуациях. Вологжане обращаются к специалистам по разным вопросам. Всего с начала работы социальной приемной состоялось 84 приема. Благодаря им, а также по телефону горячей линии, поступило более 520 обращений, которые содержали в общей сложности порядка 900 вопросов.

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