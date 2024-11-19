В Вожеге семейная пара распродала имущество из съемного дома

26-летняя вологжанка и 30-летний вожегодец предстали перед районным судом по статье о хищении чужого имущества, вверенного виновным, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В августе 2022 года жительница поселка Вожеги устно заключила с уроженкой Вологды и вожегодцем договор аренды на неопределенный срок ее жилого дома на ул. Ударников. Она предоставила семейной паре дом для проживания и разрешила пользоваться находящимся в нем имуществом.

Никто из супругов не работал, из-за чего они испытывали материальные трудности. Так, пара решила постепенно продавать некоторое имущество из дома, не спрашивая разрешения у хозяйки. Тем самым они причинили материальный ущерб в размере 25 тысяч рублей.

Помимо этого, 26-летняя вологжанка в марте прошлого года пришла к павильону микрокредитной организации, где разбила входную дверь и похитила ноутбук. Следующей ночью она вернулась туда с топором, повредила крепление металлического сейфа и забрала его. Там находились денежные средства в размере порядка 45 тысяч рублей.

В судебном заседании супруги вину в совершении преступления признали. Не согласились только с оценкой проданных ими вещей, посчитав, что они стоят дешевле.

Районный суд признал подсудимых виновными. За хищение вещей из дома вологжанка заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, а за хищение из офиса – 15 тысяч рублей. Что касается вожегодца, то ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также суд обязал его устроиться на работу и трудиться в течение всего испытательного срока.

Помимо этого, с супруг взыскано возмещение причиненного имущественного ущерба в пользу хозяйки в размере 25 тысяч рублей, а в пользу микрокредитной компании – 71 046,46 рублей.