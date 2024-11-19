Пострадавшие на производстве вологжане получили новые автомобили

12 жителей Вологодской области, а разные годы получившие травмы на производстве, сегодня получили автомобили Lada Granta от регионального отделения Социального фонда РФ.
В пресс-службе фонда уточнили, что каждый автомобиль оборудован под индивидуального владельца, получившего травму на производстве.
«Автомобили получили жители Вологды, Череповца, Сокола, Кадуя, Кириллова, Тарногского городка, Бабаева, а также Вологодского и Великоустюгского округов», - уточнили в отделении соцфонда.
Граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение автомобиля раз в 7 лет. Кроме того, им положена компенсация на текущий и капитальный ремонты, а также на горюче-смазочные материалы.
Всего с 2000 года травмированным вологжанам было передано более 500 автомобилей.
«Машины выдают пострадавшим по программе реабилитации, которую оформляют специалисты медико-социальной экспертизы. Автомобили получают только те граждане, у которых отсутствуют медицинские ограничения на управление транспортным средством. Данная форма поддержки помогает жителям нашего региона, которые получили травмы на рабочих местах, интегрироваться в общество и вести активный образ жизни», — рассказала заместитель управляющего отделением СФР по Вологодской области Светлана Андреева.