Пострадавшие на производстве вологжане получили новые автомобили

12 жителей Вологодской области, а разные годы получившие травмы на производстве, сегодня получили автомобили Lada Granta от регионального отделения Социального фонда РФ.

В пресс-службе фонда уточнили, что каждый автомобиль оборудован под индивидуального владельца, получившего травму на производстве.

«Автомобили получили жители Вологды, Череповца, Сокола, Кадуя, Кириллова, Тарногского городка, Бабаева, а также Вологодского и Великоустюгского округов», - уточнили в отделении соцфонда.

Граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение автомобиля раз в 7 лет. Кроме того, им положена компенсация на текущий и капитальный ремонты, а также на горюче-смазочные материалы.

Всего с 2000 года травмированным вологжанам было передано более 500 автомобилей.